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7 апреля

Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги

Алиса Селезнёва

Певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала от французского модного дома Chanel вернуть ей потраченные на покупку вещей бренда деньги, так как их теперь запрещено носить в России. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее российские клиентки Chanel рассказали в соцсетях, что в бутиках модного дома в Дубае и Париже их попросили подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории России. В компании объяснили, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в РФ либо для использования в России».

По словам Ольги Бузовой, у нее есть несколько сумок и обувь от Chanel, которые она купила «за честно заработанные деньги».

«Я как покупатель имею право делать с вещью, которую купила за свои деньги, все, что хочу. Вы не даете гражданам России вещи вашего бренда по бартеру, чтобы диктовать нам, где и как их носить», - заявила телеведущая.

Она подчеркнула, что гордится тем, что русская и живет в России, и очень расстроена из-за того, что «бренд с почти вековой историей так оскорбительно относится к ее стране».

На магазинах Chanel в Париже появились наклейки c Гитлером

«Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить мне вещи вашего бренда в моей стране. (…) Я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной!» - заявила телеведущая.

Она отметила, что намерена удвоить полученную от Chanel сумму и перевести ее в благотворительный фонд «Старость в радость». Звезда попросила своих поклонников поддержать ее и также обратиться в адрес Chanel.

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