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2 часа назад

«Никогда не забывали»: отец Фриске обратился к внуку Платону

Елена Прошина

Отец умершей певицы Жанны Фриске Владимир решил публично поздравить своего единственного внука Платона с девятилетием. Как сообщает «Газета.Ru», мужчина заявил, что у него нет возможности увидеть мальчика или позвонить ему.

«Никогда не забывали»: отец Фриске обратился к внуку Платону
Фото: ТАССТАСС

«Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит твой папа и его родственники. Он у нас украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь. И сам решишь, где ложь, а где правда», — написал Фриске в соцсетях.

Напомним, что Жанна Фриске родила сына от телеведущего Дмитрия Шепелева, а в 2015 году умерла. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре Жанны Фриске видеться с ребенком. За это время пользователи соцсетей неоднократно осуждали его за то, что он не дает Платону видеться с родственниками.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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