«Никогда не забывали»: отец Фриске обратился к внуку Платону

«Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит твой папа и его родственники. Он у нас украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь. И сам решишь, где ложь, а где правда», — написал Фриске в соцсетях.