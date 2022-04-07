Певец Юрий Лоза сравнил Жириновского с Наполеоном

Советский и российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза на своей странице во «ВКонтакте» сравнил скончавшегося в среду, 6 апреля, политика Владимира Жириновского с французским императором Наполеоном Бонапартом.
«Вот живет человек, ты к нему привыкаешь, и кажется, что он будет всегда. Это я про Жириновского. Мне до последнего верилось, что он выкарабкается, что те вакцинации, о которых он говорил, не были настоящими, следовательно, у его иммунитета должны были остаться силы», — написал артист.
Лоза отметил, что политик лежал в отдельной палате и находился под наблюдением лучших специалистов, но все же не смог удержаться в мире живых. Мужчина предположил, что время Жириновского подошло к концу, отметив, что так бывает. Также он выразил мнение, что без своего лидера ЛДПР не просуществует долго.
«Однажды Наполеон заявил: "Государство — это я". Думаю, то же самое смело мог сказать о ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Но что уж теперь... Царствие Небесное!» — резюмировал Лоза.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского, подчеркнув уникальность умершего политика.