Певец Юрий Лоза сравнил Жириновского с Наполеоном

«Вот живет человек, ты к нему привыкаешь, и кажется, что он будет всегда. Это я про Жириновского. Мне до последнего верилось, что он выкарабкается, что те вакцинации, о которых он говорил, не были настоящими, следовательно, у его иммунитета должны были остаться силы», — написал артист.