В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
2 часа назад

Певец Юрий Лоза сравнил Жириновского с Наполеоном

Мослента

Советский и российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза на своей странице во «ВКонтакте» сравнил скончавшегося в среду, 6 апреля, политика Владимира Жириновского с французским императором Наполеоном Бонапартом.

Певец Юрий Лоза сравнил Жириновского с Наполеоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот живет человек, ты к нему привыкаешь, и кажется, что он будет всегда. Это я про Жириновского. Мне до последнего верилось, что он выкарабкается, что те вакцинации, о которых он говорил, не были настоящими, следовательно, у его иммунитета должны были остаться силы», — написал артист.

Лоза отметил, что политик лежал в отдельной палате и находился под наблюдением лучших специалистов, но все же не смог удержаться в мире живых. Мужчина предположил, что время Жириновского подошло к концу, отметив, что так бывает. Также он выразил мнение, что без своего лидера ЛДПР не просуществует долго.

«Однажды Наполеон заявил: "Государство — это я". Думаю, то же самое смело мог сказать о ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Но что уж теперь... Царствие Небесное!» — резюмировал Лоза.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского, подчеркнув уникальность умершего политика.

Шоу-бизнес,Александр Мясников,Юрий Лоза,Владимир Жириновский,ЛДПР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители