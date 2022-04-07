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29 минут назад

Юдашкин раскрыл цены на модели из новой коллекции

Елена Прошина

Дизайнер Валентин Юдашкин озвучил цены на некоторые виды одежды в своем магазине, который находится в Москве на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил модельер в своем Telegram-канале.

Юдашкин раскрыл цены на модели из новой коллекции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, брюки в магазине Валентина Юдашкина можно приобрести за 30 тыс. рублей, рубашки — за 32 тыс. На очки и сумки действуют скидки: первые продаются за 10 тыс. 200 рублей, а вторые — за 36 тыс. рублей.

«Приближаем теплые дни и поднимаем себе настроение с новыми образами в ярких цветах. Шелковый костюм с необычным принтом, созданный по эскизу маэстро», — написал он.

Напомним, что Юдашкин — один из самых известных модельеров в России. Ранее единственная дочь кутюрье Галина Юдашкина заявила, что наследником модного дома ее отца мог бы стать ее младший сын Аркадий, которому на данный момент 3 года. Она отметила, что мальчик «любит наряжаться», тогда как ее старший сын Анатолий совершенно не имеет интереса к семейному бизнесу.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,
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