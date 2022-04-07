Бритни Спирс смутила фанатов новым видео в бикини

«Бритни, это ненормально!», «Мужчина сзади делает вид, что не смотрит», «Может лучше проведешь время с сыновьями, а не на пляже?», «Ты все еще не в порядке, Бритни», «Спирс, у тебя явно проблемы», «Не забудь солнцезащитный крем», «Жесть», — высказывались фанаты.