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6 часов назад

Екатерина Стриженова «сбежала» из России после волны буллинга

РИА "ФедералПресс"

Екатерина Стриженова улетела в Армению, пишет «СтарХит». Телеведущая устала от травли, которую получает каждый день.

Екатерина Стриженова «сбежала» из России после волны буллинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На улице подходят люди и говорят: «Добро пожаловать в Армению»! После всего за последние 40 дней, когда телефон краснеет от проклятий, доброе слово особенно ценно», – передает источник ее слова.

С травлей сейчас столкнулись многие звезды шоу-бизнеса. Люди требуют, чтобы они четко обозначили гражданскую позицию. Но любая точка зрения вызывает негатив несогласных.

На жесткий буллинг жаловались Ольга Бузова, Татьяна Брухунова, Настя Ивлеева. «ФедералПресс» писал, что смерти желают даже ребенку Ксении Собчак.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Екатерина Стриженова,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
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