Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров заключил новый контракт о сотрудничестве с ТНТ. Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе телеканала, музыкант уже записал песню специально к выходу комедии "Семья".

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"Один из самых известных и народных исполнителей России - теперь новый голос ТНТ. Фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала", - рассказали в пресс-службе.

Премьера сериала, для которого лидер "Ленинграда" записал трек, состоится 11 апреля 2022 года.

Ранее Шнуров также выпустил композицию для реалити-шоу "Звезды в Африке". Канал провел опрос среди зрителей, к каким проектам Шнурову нужно записать песни.