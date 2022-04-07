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2 часа назад

Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ

Газета.Ruиещё 1

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров заключил новый контракт о сотрудничестве с ТНТ. Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе телеканала, музыкант уже записал песню специально к выходу комедии "Семья".

Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Один из самых известных и народных исполнителей России - теперь новый голос ТНТ. Фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала", - рассказали в пресс-службе.

Премьера сериала, для которого лидер "Ленинграда" записал трек, состоится 11 апреля 2022 года.

Ранее Шнуров также выпустил композицию для реалити-шоу "Звезды в Африке". Канал провел опрос среди зрителей, к каким проектам Шнурову нужно записать песни.

Самым частом вариантом стало шоу "Импровизация". Хит исполнителя "Супер Гуд" прозвучал 14 марта в качестве одного из саундтреков к комедийному сериалу "Исправление и наказание", рассказывающему о семье олигарха, которая осталась без денег.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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