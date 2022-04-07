Ярушин ответил на вопрос о возможности "побега" из России

Актер Стас Ярушин заявил, что не собирается покидать Россию по примеру других звезд. Этот вопрос ему наиболее часто задавали поклонники. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на социальные сети актера.

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Ярушин выразил мнение, что любые трудности стоит воспринимать как новые возможности для роста. По его словам, у него в настоящее время много интересных проектов, которые уже получили финансирование.

«Не дождетесь!», — заявил Ярушин, когда его спросили, не собирается ли он уехать из России на фоне нестабильной экономической и политической ситуации, а также массового отъезда других российских звезд.

Актер подчеркнул, что Россия — его родина, здесь у него работа, семья и друзья, и он не собирается от них отказываться. По словам Ярушина, все, чего он добился в жизни, он добился именно в России.

«А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности — это возможности для роста, я убежден», — отметил он.

Ярушин считает, что количество желающих уехать из России сократилось, так как россияне «уже включили голову» и взяли эмоции под контроль. Актер также обратил внимание на то, что многие россияне возвращаются обратно, осознав, что приняли поспешное решение об отъезде из страны.