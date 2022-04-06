Жан-Клод Ванн Дамм нашел новую работу

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ванн Дамм получил дипломатический паспорт и титул посла Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило местное издание Actualite.
Актер провел пресс-конференцию в Киншасе, на которой заявил, что у него будет три основных дипломатических миссии. Первая – быть послом спорта, здоровья и культуры для молодежи.
По его словам, он будет стремиться сделать ДРК одним из главных центров шоу-бизнеса в Африке.
«Я постараюсь убедить мировых звезд: Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана и многих других. Есть такие певцы, как Дженнифер Лопес, такие футболисты, как Месси, Роналдиньо, Криштиану. Они должны приехать в эту страну, чтобы увидеть самим, что здесь безопасно, показать, что Конго может защитить артистов шоу-бизнеса, звезд, которые иногда испытывают определенный страх и не хотят приезжать сюда из-за ложной информации», - сказал Ванн Дамм.
Вторая миссия – помогать экологии страны и поддерживать ее дикую природу, следить за защитой окружающей среды республики. Третья - способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.
«Уехав отсюда, я немедленно примусь за работу по сбору необходимых средств, чтобы позаботиться о проекте «145 территорий». Важны образование, здоровье, спорт», - добавил Ванн Дамм.