Жан-Клод Ванн Дамм нашел новую работу

«Я постараюсь убедить мировых звезд: Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана и многих других. Есть такие певцы, как Дженнифер Лопес, такие футболисты, как Месси, Роналдиньо, Криштиану. Они должны приехать в эту страну, чтобы увидеть самим, что здесь безопасно, показать, что Конго может защитить артистов шоу-бизнеса, звезд, которые иногда испытывают определенный страх и не хотят приезжать сюда из-за ложной информации», - сказал Ванн Дамм.