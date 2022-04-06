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45 минут назад

Жан-Клод Ванн Дамм нашел новую работу

Вероника Полынина

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ванн Дамм получил дипломатический паспорт и титул посла Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило местное издание Actualite.

Жан-Клод Ванн Дамм нашел новую работу
Фото: ТАССТАСС

Актер провел пресс-конференцию в Киншасе, на которой заявил, что у него будет три основных дипломатических миссии. Первая – быть послом спорта, здоровья и культуры для молодежи.

По его словам, он будет стремиться сделать ДРК одним из главных центров шоу-бизнеса в Африке.

«Я постараюсь убедить мировых звезд: Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана и многих других. Есть такие певцы, как Дженнифер Лопес, такие футболисты, как Месси, Роналдиньо, Криштиану. Они должны приехать в эту страну, чтобы увидеть самим, что здесь безопасно, показать, что Конго может защитить артистов шоу-бизнеса, звезд, которые иногда испытывают определенный страх и не хотят приезжать сюда из-за ложной информации», - сказал Ванн Дамм.

Вторая миссия – помогать экологии страны и поддерживать ее дикую природу, следить за защитой окружающей среды республики. Третья - способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.

«Уехав отсюда, я немедленно примусь за работу по сбору необходимых средств, чтобы позаботиться о проекте «145 территорий». Важны образование, здоровье, спорт», - добавил Ванн Дамм.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лопес,
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