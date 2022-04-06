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33 минуты назад

68-летний Макаревич стал отцом в четвертый раз

Елена Прошина

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Неделю назад у 68-летнего музыканта в Тель-Авиве родился сын Эйтан. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» группы «Машина времени».

68-летний Макаревич стал отцом в четвертый раз
Фото: ТАССТАСС

«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное станет понятно со временем», — говорится в сообщении.

В группе добавили, что супруга музыканта и мать малыша израильтянка Эйнат Кляйн после родов чувствует себя нормально, а также попросили не путать имена мальчика и его мамы, потому что «Макаревич-младший является тезкой одного из братьев Коэнов».

В заключение коллеги музыканта пожелали новорожденному «счастья и мирного неба над головой!».

Напомним, что у Макаревича есть еще трое детей — две дочери Дана и Анна и сын Иван. При этом для 37-летней Кляйн Эйтан стал первым ребенком.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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