68-летний Макаревич стал отцом в четвертый раз

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Неделю назад у 68-летнего музыканта в Тель-Авиве родился сын Эйтан. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» группы «Машина времени».

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«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное станет понятно со временем», — говорится в сообщении.

В группе добавили, что супруга музыканта и мать малыша израильтянка Эйнат Кляйн после родов чувствует себя нормально, а также попросили не путать имена мальчика и его мамы, потому что «Макаревич-младший является тезкой одного из братьев Коэнов».

В заключение коллеги музыканта пожелали новорожденному «счастья и мирного неба над головой!».