Бородина и Водонаева раскритиковали Боню за уничтожение сумки Chanel

«Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши. Им по фигу, что с тобой происходит. Ты эти деньги уже отдала. Кому ты лучше сделаешь? Единственное, что можешь — не снабжать Chanel своими бабками. Я туда бабки не понесу. Буду пользоваться тем что есть. Извините, я заработала. Но покупать что-то новое не собираюсь», - заявила телеведущая.