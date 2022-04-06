Бородина и Водонаева раскритиковали Боню за уничтожение сумки Chanel

Ксения Бородина и Алена Водонаева раскритиковали Викторию Боню за участие во флешмобе с уничтожением сумки Chanel.
Бородина записала сторис в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), в которой призналась, что не станет покупать новые вещи в Chanel, но и избавляться от имеющихся тоже не планирует.
«Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши. Им по фигу, что с тобой происходит. Ты эти деньги уже отдала. Кому ты лучше сделаешь? Единственное, что можешь — не снабжать Chanel своими бабками. Я туда бабки не понесу. Буду пользоваться тем что есть. Извините, я заработала. Но покупать что-то новое не собираюсь», - заявила телеведущая.
Алена Водонаева заявила, что ее не беспокоит отказ Chanel продавать сумки клиентам из России. По ее словам, «это не самое страшное, что происходит».
«У меня их три, две куплены в Париже, одна на Столешниковом. И жаба душит, и смысла не вижу в данной акции. Во-первых, не о сумках сейчас мои мысли, во-вторых, это не самое страшное, что происходит: Chanel не продает сумки русским? Да пофиг», - написала Водонаева в своем телеграм-канале.
Ранее российские клиентки Chanel рассказали в соцсетях, что в бутиках модного дома в Дубае и Париже их попросили подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории России.
В компании объяснили, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». Эти ограничения касаются любых изделий, относящихся к сегменту роскоши, стоимость которых превышает 300 евро.
Виктория Боня присоединилась к флешмобу в соцсетях и разрезала ножницами сумку Chanel в знак протеста против политики бренда в отношении клиентов из России.
«Почему мы должны уважать дом Chanel, если они не уважают своих клиентов», - заявила Виктория и призвала всех «не молчать, когда над нами смеются и выказывают свое неуважение».