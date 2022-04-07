Курбан Омаров ответил Макаревичу, оскорбившему россиян

68-летний музыкант уже некоторое время живет в Израиле с молодой женой Эйнат Кляйн, а 30 марта пара стала родителями. Однако Андрей Макаревич держит руку на пульсе, и следит за происходящим в России, и в частности шоу-бизнесе.

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Он решил вступиться за звезд, покинувших родину после начала спецоперации на Украине. И написал пост в пренебрежительной манере. Макаревич оскорбил не только тех, кто критиковал коллег за побег, но и россиян в целом. Макаревич заявил, что те, кто уехал и есть Россия.

«… Россия – они, а не вы…», – написал лидер «Машины времени», при этом обращаясь к тем, кто остался, он использовал бранное слово.

Этот выпад не остался незамеченным. «Вот и Андрей Макаревич высказался по поводу происходящего в нашей стране, – ответил Курбан Омаров музыканту, – как и принято из Израиля».

А затем предприниматель напомнил певцу, кто сделал Россией его и тех, кто уехал. Кто до сих пор слушает его песни, давая возможность безбедно жить в Израиле.