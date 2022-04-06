На тяжелобольного Зайцева подали в суд

К компании модельера Вячеслава Зайцева подали иск столичные власти. Как сообщает «КП», департамент городского имущества Москвы через суд требует выплату в 4 млн 293 тысячи рублей.

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Как рассказали в Арбитражном суде столицы, иск поступил 1 апреля, однако предварительное заседание еще не назначено. Журналистам пояснили, что с кутюрье требуют пени за несвоевременное внесение арендных платежей.

При этом это не первый иск от чиновников к модельеру. Ранее власти требовали с Зайцева 58 млн рублей за аренду, но отсудили только 19,4 млн.