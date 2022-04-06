Раскрыт «спонсор» дорогой жизни Литвиновой в Париже

Рената Литвинова, которая с недавних пор переехала в Париж, возможно встречается со французским миллионером. Как сообщает Teleprogramma.pro, еще год назад звезда обмолвилась, что у нее появился кавалер из «привилегированной касты».

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У этого мужчины якобы имеется несколько замков и отелей в собственности. Олигарх задаривает Ливтинову букетами красивых роз и дорогими украшениями.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины Ливтинова и Земфира уехали из России. Актриса обосновалась в Париже, где купила квартиру, которая выходит окнами на бульвар Бон-Нувель.