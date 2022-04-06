Instasamka ответила на обвинения в предательстве Родины

«Хватит злорадствовать, оскорблять людей по факту их молчания, вы ******* (надоели, прим. ред.) быть такими злыми. Те, кто называет уехавших предателями, попробуйте сейчас в Москве, в потоке страшных новостей, писать веселую музыку. Остановить мамаш, которые сами водят на концерты детей, а потом идут в полицию и пишут заяву на вас. Как быть, если ты не хочешь участвовать в этом дерьме, а тебя притягивают и винят за то, что ты уехал за лучшей жизнью?» — написала Instasamka в своем telegram-канале.