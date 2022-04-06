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1 час назад

Мадонна втянула своего приёмного сына Дэвида в каббалу

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Пока другие мамы ругают детей за сделанные по молодости тату, Мадонна готова развеять сомнения родителей своим примером. Звезда не только поддержала выбор приёмного сына Дэвида, но и набила себе такой же эскиз ещё до его решения сделать татуировку.

Мадонна набила тату ради матери
Фото: соцсетисоцсети

В этот понедельник певица поделилась в сторис фотографией одинаковых тату с изображением каббалистического Древа Жизни. Королева поп-музыки нанесла особенный геометрический рисунок ещё в марте и 16-летний парень последовал уже семейной традиции. На фоне поистине магического сине-бежевого маникюра со всевидящими «око» воссоединились руки двух близких людей.

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Пользуясь случаем, звезда также набила французское слово maman красным готическим шрифтом на другом запястье. Как оказалось, выбор цвета и сама надпись имеет особенный сакральный смысл, а этот поступок во многом стал отражением женского начала.

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«Я делаю это для своей матери. Потому что когда вы рожаете у вас идёт кровь. Моя мать пролила кровь за меня, поэтому я проливаю её за неё. Это всё взаимосвязано», — сказала она в видео.

Самая главная женщина в жизни певицы умерла от рака груди, когда звезде было всего пять лет. Кстати любимую маму артистки также звали Мадонной и именно по этой причине она не стала набивать на руке её имя.

«Я не могу написать имя своей матери, потому что оно такое же, как и моё. Это будет выглядеть так, как будто я написала на руке своё собственное чёртово имя!», — пошутила она в разговоре с Дэвидом.

Мадонна сделала тату в честь мамы Мадонна сделала тату в честь мамы

Вы можете удивиться, но певица сделала свою первую татуировку только в 2020 году, нанеся на запястье инициалы своих шестерых детей. С тех пор она добавила ещё несколько миниатюрных рисунков, включая слово на иврите со значением «поцелуй», и букву «X», которая стала своеобразным напоминанием о её уже культовом альбоме Madame X.

Шоу-бизнес,Мадонна,
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