Мадонна набила тату ради матери

Пока другие мамы ругают детей за сделанные по молодости тату, Мадонна готова развеять сомнения родителей своим примером. Звезда не только поддержала выбор приёмного сына Дэвида, но и набила себе такой же эскиз ещё до его решения сделать татуировку.

Фото: соцсети соцсети

В этот понедельник певица поделилась в сторис фотографией одинаковых тату с изображением каббалистического Древа Жизни. Королева поп-музыки нанесла особенный геометрический рисунок ещё в марте и 16-летний парень последовал уже семейной традиции. На фоне поистине магического сине-бежевого маникюра со всевидящими «око» воссоединились руки двух близких людей.

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Пользуясь случаем, звезда также набила французское слово maman красным готическим шрифтом на другом запястье. Как оказалось, выбор цвета и сама надпись имеет особенный сакральный смысл, а этот поступок во многом стал отражением женского начала.

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«Я делаю это для своей матери. Потому что когда вы рожаете у вас идёт кровь. Моя мать пролила кровь за меня, поэтому я проливаю её за неё. Это всё взаимосвязано», — сказала она в видео.

Самая главная женщина в жизни певицы умерла от рака груди, когда звезде было всего пять лет. Кстати любимую маму артистки также звали Мадонной и именно по этой причине она не стала набивать на руке её имя.

«Я не могу написать имя своей матери, потому что оно такое же, как и моё. Это будет выглядеть так, как будто я написала на руке своё собственное чёртово имя!», — пошутила она в разговоре с Дэвидом.

Мадонна сделала тату в честь мамы Мадонна сделала тату в честь мамы