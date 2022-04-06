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1 час назад

Селена Гомес не заходила в интернет четыре года

Газета.Ru

Селена Гомес, которая в 2016 году могла похвастать самым большим количеством подписчиков в одной из популярных социальных сетей, больше четырех лет не заходила в интернет. Об этом сообщает CNN. По словам Гомес, отказ от интернета полностью изменил ее жизнь.

Селена Гомес уже четыре года не заходит в интернет
Фото: ReutersReuters

"Я счастливее, я больше нахожусь в моменте, больше общаюсь с людьми. Я понимаю мощь интернета, во многом он изменил мир к лучшему. Но что касается меня, важные новости я узнают от людей", - говорит Гомес.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес появилась на церемонии вручения премии SAG Awards 2022 в колье Bulgari, которое оценивается в млн долларов. Американская певица надела украшение с бриллиантами весом более 200 каратов, в котором ранее появлялась участница группы Blackpink Lisa. Итальянский бренд Bulgari регулярно предоставляет звездам ювелирные украшения для выхода на ковровые дорожки. Например, актриса Зендая надевала изумрудное ожерелье весом 93 карата на премьеру фильма "Дюна" в сентябре.

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