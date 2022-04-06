Лолите проиндексировали пенсию

Певица возмущена размером своей пенсии. Она убеждена, что ситуация сложилась бы иначе, будь у нее звание народной артистки и ордена.

Лолита Милявская в свои 58 лет даже не думает о прекращении карьеры. И дело не в том, что концерты ее заряжают и радуют, хотя это тоже играет роль. Проблема носит материальный характер. На одну лишь пенсию певица вряд ли сможет выжить, тем более на том уровне, к которому она привыкла за долгие годы популярности.