Ургант старший высказался о травле сына

Новость о том, что Иван Ургант получил гражданство Израиля спровоцировала целую волну негодования и осуждения. Так, телеведущий в конце февраля, когда стартовала спецоперация на Украине, покинул страну вместе со своей семьей. Ксения Собчак проинформировала, что инсайдеры ей донесли, мол, шоу «Вечерний Ургант» приняли решение закрыть из-за разногласий в политических взглядах. Ранее Иван позволили себе в соцсетях пацифистский пост.

Фото: соцсети соцсети

Отец Ивана Андрей Ургант уверял общественность, что никакой речи об эмиграции не идет. Его сын уже вернулся в Москву. Так оно и вышло, правда, поговаривают, Ургант-младший вернулся на родину только с одной целью — продать элитную недвижимость. Он также активно занимается вопросом получения израильского гражданства для своей семьи. Неудивительно, что на телеведущего обрушился целый шквал негатива. Россияне отвернулись от артиста, когда узнали подробности.

Андрей Ургант заявил, что не видит ничего плохого в том, что у его сына появилось еще одно гражданство.

«Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны», — прокомментировал актер.

Об этом сообщает «Телепрограмма». Помимо этого, звезда кинематографа отметила, что не спешит сейчас отвечать на телефонные звонки, даже от друзей.