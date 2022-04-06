Боня приняла участие во флешмобе против Chanel

В конце марта 2022 года блогеры стали жаловаться на отказ Chanel продавать товары россиянам. В модном Доме объяснили, что это решение было вызвано экономическими санкциями.

В ответ на дискриминацию брендом россиян в социальных сетях запустили флешмоб, суть которого — разрезать свою сумку Chanel на камеру. Во флешмоб уже приняла участие диджей Катя Гусева, а теперь к нему присоединилась и Виктория Боня.

Она опубликовала в своем личном блоге видео, в котором разрезала пополам свою сумку Chanel гигантскими ножницами.

Если Дом Chanel не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать Дом Chanel, — произнесла она.

Global Look Pres