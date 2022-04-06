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57 минут назад

Боня разрезала сумку Chanel в ответ на дискриминацию россиян — Валерия лайкнула

WMJ.ru

В конце марта 2022 года блогеры стали жаловаться на отказ Chanel продавать товары россиянам. В модном Доме объяснили, что это решение было вызвано экономическими санкциями.

Боня приняла участие во флешмобе против Chanel
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В ответ на дискриминацию брендом россиян в социальных сетях запустили флешмоб, суть которого — разрезать свою сумку Chanel на камеру. Во флешмоб уже приняла участие диджей Катя Гусева, а теперь к нему присоединилась и Виктория Боня.

Она опубликовала в своем личном блоге видео, в котором разрезала пополам свою сумку Chanel гигантскими ножницами.

Если Дом Chanel не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать Дом Chanel, — произнесла она.

Global Look Pres

В комментариях Боню поддержали многие ее фолловеры, а певица Валерия поставила «лайк».

Шоу-бизнес,Валерия,Виктория Боня,Chanel,
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