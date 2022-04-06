Кормухина назвала Урганта «прыщом на теле Родины»

61-летняя советская и российская певица Ольга Кормухина резко высказалась о телеведущем Иване Урганте. В беседе с Teleprogramma.pro, она назвала артиста «прыщом на теле Родины».
Певица отметила, что не ее дело судить, куда он ездил, однако она должна как «патриот дать оценку его поступку».
«Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей Родины, а прыщи проходят», — заявила Кормухина.
При этом артистка отметила, что если Ургант уезжал на лечение, то об этом нужно было заявить «четко».
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Ургант сделал заявление о ней, после чего подтвердил, что выехал из страны. Позднее он заявил, что находится в отпуске и в скором времени собирается в страну.
Накануне Ксения Собчак подтвердила сообщения СМИ, что Иван Ургант вернулся в Россию. Правда, сам телеведущий пока никак не прокомментировал новости о возвращении.