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1 час назад

Кормухина назвала Урганта «прыщом на теле Родины»

Елена Прошина

61-летняя советская и российская певица Ольга Кормухина резко высказалась о телеведущем Иване Урганте. В беседе с Teleprogramma.pro, она назвала артиста «прыщом на теле Родины».

Кормухина назвала Урганта «прыщом на теле Родины»
Фото: ТАССТАСС

Певица отметила, что не ее дело судить, куда он ездил, однако она должна как «патриот дать оценку его поступку».

«Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей Родины, а прыщи проходят», — заявила Кормухина.

При этом артистка отметила, что если Ургант уезжал на лечение, то об этом нужно было заявить «четко».

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Ургант сделал заявление о ней, после чего подтвердил, что выехал из страны. Позднее он заявил, что находится в отпуске и в скором времени собирается в страну.

Накануне Ксения Собчак подтвердила сообщения СМИ, что Иван Ургант вернулся в Россию. Правда, сам телеведущий пока никак не прокомментировал новости о возвращении.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Иван Ургант,Ксения Собчак,
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