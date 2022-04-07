Мадонна и ее сын Дэвид сделали парные татуировки

На сайтах крупных российских электронных библиотек ЛитРес и Mybook появилось объявление о том, что электронные книги о Гарри Поттере станут недоступны в их каталогах с 8 апреля.Сервисы рекомендуют приобрести серию до пятницы — тогда файлы навсегда останутся у покупателя, и их можно будет открывать на любом устройстве и на сайте ЛитРеса.Для тех, кто начал читать книгу на Mybook ранее, функция дочитывания будет доступна еще месяц (правда, в объявлении указано, что ее тоже могут отключить в любой момент).Причины произошедшего не называются, в одном из заявлений лишь говорится: «К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя».Джоан Роулинг пока официально не объявляла о прекращении продаж своих книг в России. Однако некоторые знаменитые зарубежные писатели уже отказались от продления своих контрактов с российскими издательствами. В их числе Стивен Кинг и Нил Гейман. «Если ты один, ты не представляешь угрозы»: что мы узнали о жизни в темные времена благодаря Гарри ПоттеруРанее в ЛитРес заявляли, что, скорее всего, большая часть их каталога сохранится, потому что процесс расторжения договоров обычно идет не быстро.Издательство «Азбука-Аттикус» продолжит продавать бумажные книги о Гарри Поттере, как сообщает издание DTF.Книги о Гарри Поттере любимы по всему миру: в Башкирии ходит свой «Хогвартс-экспресс», в Америке родители фотографируют детей в ярких образах, вдохновленных сагой, а педагоги оформляют свои кабинеты «в стиле Гарри Поттера», чтобы привить детям любовь к учебе. Но произведения о мальчике-который-выжил — это не просто яркий мир, населенный живыми персонажами, которые переживают захватывающие приключения Эти книги и фильмы могут научить нас многому, например, как с достоинством переживать темные времена.Еще почитать по теме:Застегнутый на все пуговицы романтик: что знал о Северусе Снейпе Алан РикманПервому фильму о Гарри Поттере — 20 лет. Рассказываем, что известно о праздновании юбилеяРецепты к чаю для тех, кто собирается пересмотреть «Гарри Поттера» [data-stk-css="stkrZsuV"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-image: url('https://chips-journal.ru/files/setka/2021-07-12/60eee59a5c057.gif'); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; border-radius: 10px; background-size: cover } [data-stk-css="stkB_mxJ"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-color: #f4f6f7; border-radius: 20px } [data-stk-css="stkNIhZ7"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { margin-top: 12px; margin-bottom: 7px; margin-right: 27px; margin-left: 27px; color: #c0c0c0 } [data-stk-css="stkCIjoc"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 20px 20px 0 0; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkPYcmc"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stka0n8w"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px }