Валерия запустила музыкальную соцсеть

Певица Валерия вместе со своими бизнес-партнерами запустила музыкальную социальную сесть «Мьюзикграм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супруга и продюсера артистки Иосифа Пригожина .

«Мы уже запустили платформу в тестовом режиме. Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — заявил Пригожин.

Соцсеть будет работать по принципу международного музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.

«Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — подчеркнул продюсер.

Также команда разрабатывает стриминговую платформу TalkMe, приложение которой уже можно использовать для прямых эфиров. В релизе площадки отмечалось, то она направлена на «неравнодушных и ярких людей, которым есть чем поделиться и есть о чем рассказать миру».