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52 минуты назад

Беременная Регина Тодоренко улетела в Турцию для съемок нового проекта

Ovideo.ru

Беременная Регина Тодоренко улетела в Турцию для съемок нового проекта

Беременная Тодоренко была замечена в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беременная теледива Регина Тодоренко даже не собирается уходить в декретный отпуск. Сейчас звезда активно хватается за любую работу, которую ей предлагают. Она продолжает сниматься в шоу «Маска» на телеканале НТВ, ведет свой YouTube-канал, а на днях отправилась в Турцию на съемки нового телепроекта для телеканала «Пятница!».

В Сети были опубликованы снимки, на которых счастливая Тодоренко находится в компании Анастасии Ивлеевой. На снимке Настя позирует на фоне беременной коллеги, положив руку ее на живот.

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«Напрашивается комментарий: Настюшка могла бы стать отличной крестной мамой», - пишет телеграм-канал «Пятница!».

Очевидно, что смена климата пошла Регине на пользу. Она не стесняется улыбаться и шутить, хотя еще недавно жаловалась на изможденное состояние.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Регина Тодоренко,
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