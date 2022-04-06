Беременная Тодоренко была замечена в Турции

Беременная Регина Тодоренко улетела в Турцию для съемок нового проекта

Фото: РИА Новости РИА Новости

Беременная теледива Регина Тодоренко даже не собирается уходить в декретный отпуск. Сейчас звезда активно хватается за любую работу, которую ей предлагают. Она продолжает сниматься в шоу «Маска» на телеканале НТВ, ведет свой YouTube-канал, а на днях отправилась в Турцию на съемки нового телепроекта для телеканала «Пятница!».

В Сети были опубликованы снимки, на которых счастливая Тодоренко находится в компании Анастасии Ивлеевой. На снимке Настя позирует на фоне беременной коллеги, положив руку ее на живот.

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«Напрашивается комментарий: Настюшка могла бы стать отличной крестной мамой», - пишет телеграм-канал «Пятница!».