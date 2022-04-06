Рудковская показала пропавшего из виду Киркорова

Филипп Киркоров исчез из социальных сетей 22 февраля. Артист проигнорировал День защитника Отечества, а затем просто пропал из вида. У Киркорова снова заболел отец. Мужчина во второй раз в тяжелой форме переносит коронавирусную инфекцию.

Фото: соцсети соцсети

Киркоров точно в курсе всех последних новостей. Он сидит в социальных сетях, заблокированных на территории России. Артист обходит блокировки. Киркоров поздравлял Тимати с днем рождения дочери, а еще он сам собирается праздновать свой юбилей. Об этом мир известила Яна Рудковская. В своем микроблоге она показала пропавшего артиста и заявила, что он готовит нечто особенное в свой день рождения.

Яну и Филиппа назвали королем и королевой безвкусицы. Все из-за нарядов. Обычные россияне в таких не ходят. Разве что на выпускные вечера в школах или в университетах и то, чтобы произвести фурор. Киркорова призывают рассказать о своей политической позиции и прекратить прятаться от общественности. Артист пока предпочитает отмалчиваться.