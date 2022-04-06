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1 час назад

Король и королева безвкусицы: Рудковская показала пропавшего Киркорова

Вести Подмосковья

Филипп Киркоров исчез из социальных сетей 22 февраля. Артист проигнорировал День защитника Отечества, а затем просто пропал из вида. У Киркорова снова заболел отец. Мужчина во второй раз в тяжелой форме переносит коронавирусную инфекцию.

Рудковская показала пропавшего из виду Киркорова
Фото: соцсетисоцсети

Киркоров точно в курсе всех последних новостей. Он сидит в социальных сетях, заблокированных на территории России. Артист обходит блокировки. Киркоров поздравлял Тимати с днем рождения дочери, а еще он сам собирается праздновать свой юбилей. Об этом мир известила Яна Рудковская. В своем микроблоге она показала пропавшего артиста и заявила, что он готовит нечто особенное в свой день рождения.

Яну и Филиппа назвали королем и королевой безвкусицы. Все из-за нарядов. Обычные россияне в таких не ходят. Разве что на выпускные вечера в школах или в университетах и то, чтобы произвести фурор. Киркорова призывают рассказать о своей политической позиции и прекратить прятаться от общественности. Артист пока предпочитает отмалчиваться.

Можно и не просить Киркорова высказаться. Его позиция одинакова в последние десятилетия. Артист поддерживает российскую власть. За это Филиппа Бедросовича не раз критиковали. Видимо, сейчас музыканту не хочется получить порцию ненависти в свой адрес.

Шоу-бизнес,Тимати,Яна Рудковская,Филипп Киркоров,
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