Чем живет сейчас Митя Фомин

«Все мы люди, у нас всех есть соблазны. Я верю, если человек любит, он дает максимальную свободу своему партнеру. Как раз в этом и заключается сила любви. Изменил, не изменил, главное — куда ты возвращаешься и с кем проводишь свое основное время. Скорее всего, я рассуждаю очень крамольно для многих. Тем не менее, будучи не обремененным отношениями, я все-таки так считаю. Я не знаю ни одной пары, где бы не было измены. Это же жизнь», — заявил певец.