Чем живет сейчас Митя Фомин

Митя Фомин побывал в гостях у Радио Romantika и рассказал, о чем думает и чем живет последнее время. По словам музыканта, он старается вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством, читать хорошую литературу, смотреть культовые фильмы и слушать классическую музыку.
«Очень много времени, к сожалению, уходит на телеграм-каналы, новости, — признался певец, — хотя лучше их игнорировать. Спасаться нужно хорошими книгами, хорошей компанией, хорошей музыкой. Мне кажется, сейчас время пересмотреть свои вкусы, перечитать что-то, вспомнить то, что недосмотрел и недослушал».
Каждое утро музыкант настраивается на новый день, стоя у окна и выпивая бутылку воды, затем готовит себе полезный завтра. Например, перед визитом на романтичную радиостанцию он съел на завтрак жмых, оставшийся от выжимки сока.
«Сок я выпил несколько дней назад, а жмых, который считается страшно полезным, заморозил, — рассказал Фомин. — Сегодня я его разморозил, залил йогуртом и съел. Мерзость, конечно, но полезно очень».
Занятия спортом также стали частью его жизни, но навязывать другим свой боди-позитив певец не считает правильным. Главное, чтобы человеку было комфортно в том состоянии, которое он для себя выбрал.
«Мы не вправе кому-то указывать, направлять, сыпать императивами, — считает Митя Фомин. — Мне кажется, если каждый из нас будет заниматься собой, будет гораздо лучше и в этой жизни, и в этой стране в частности».
В числе недавно просмотренных музыкантом фильмов — оскароносный «Сядь за руль моей машины», снятый по рассказу Харуки Мураками. Одна из идей кинодрамы — о том, что измена не отменяет любви, — особенно впечатлила певца. На вопрос ведущего шоу Тимура Соколова, готов ли артист сам простить измену, Митя Фомин ответил утвердительно.
«Все мы люди, у нас всех есть соблазны. Я верю, если человек любит, он дает максимальную свободу своему партнеру. Как раз в этом и заключается сила любви. Изменил, не изменил, главное — куда ты возвращаешься и с кем проводишь свое основное время. Скорее всего, я рассуждаю очень крамольно для многих. Тем не менее, будучи не обремененным отношениями, я все-таки так считаю. Я не знаю ни одной пары, где бы не было измены. Это же жизнь», — заявил певец.
Рассказал Митя Фомин и о своих творческих планах и премьерах. Так, в середине апреля певец выпустит новую песню «Рассвет» на музыку Red Max и слова Алексея Романова. Ждут поклонников и новые концерты в модных клубах, на которых многие зрители знакомятся, находят друг друга и даже приходят к артисту поболтать в гримерку.
«Сейчас можно все, стало не модно дистанцироваться, — отметил Митя Фомин. — Я даже стал ездить в метро, перестал бояться… Люди подходят, берут автографы, я их легко раздаю, позволяю фотографироваться. Вообще, считаю, что людям нельзя отказывать».