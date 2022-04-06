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28 минут назад

Данилко осудил Лободу за пиар на сборе гуманитарной помощи

Елена Прошина

Музыкант Андрей Данилко, более известный по сценическому образу Верки Сердючки, нелестно высказался об украинской певице Светлане Лободе. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист осудил свою соотечественницу за то, что она пиарится на сборе гуманитарной помощи украинцам.

Данилко осудил Лободу за пиар на сборе гуманитарной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаете, очень неудобно говорить о поддержке. Я застал то время, когда нас учили — не нужно делать это открыто. Другие могут снимать себя в супермаркете, покупая салфетки, но для меня это не очень. Мне достаточно СМС от тех людей, которые просто скажут: "Михалыч, спасибо"», — заявил Данилко.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Лобода переехала из России в Латвию. Оттуда в соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для гуманитарной помощи Украине.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Светлана Лобода,
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