Данилко осудил Лободу за пиар на сборе гуманитарной помощи

«Знаете, очень неудобно говорить о поддержке. Я застал то время, когда нас учили — не нужно делать это открыто. Другие могут снимать себя в супермаркете, покупая салфетки, но для меня это не очень. Мне достаточно СМС от тех людей, которые просто скажут: "Михалыч, спасибо"», — заявил Данилко.