Валерия не позволила дочери учиться в Швейцарии из-за проблем с алкоголем

Отправив дочь учиться в элитной европейской школе, Валерия не могла даже подумать, что там Анна начнет пробовать спиртные напитки и запрещенные вещества. О возвращении подростка из Швейцарии в Москву певица решила рассказать в новом интервью.

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Семья певицы Валерии всегда казалась ее поклонникам образцово-показательной. Идеальные дети, идеальный муж, красивая история любви, да еще и успех в карьере.

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Однако, чтобы это все стало реальностью, певице пришлось через многое пройти. И дело было не только в ее первом супруге Александре Шульгине, но и в подростковом бунте старшей дочери Анны. Валерия отправила 13-летнюю наследницу в Швейцарию, чтобы там девушка окончила элитную школу. Но, как оказалось, российские представления о качестве образования и европейские реалии оказались далеки друг от друга. В учебном заведении, в котором сплошь были дети обеспеченных родителей, популярны были пьяные вечеринки и запрещенные вещества.

«Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа», — цитирует Валерию 7Дней.ru.

После первого года обучения Анна вернулась домой на каникулы и все лето провела в семье. О том, что назад дочь возвращать нельзя Валерия поняла лишь за несколько дней до ее отъезда. Мятежный подросток вернулся домой в нетрезвом состоянии и с размазанной по лицу косметикой.

Певица призналась, что тогда Анна впервые в жизни узнала, какой бывает ее мать в гневе. Ни о каком возвращении в Швейцарию речи больше не шло. Валерия забрала дочь с собой в гастрольный тур, училась Анна дистанционно и была под круглосуточным контролем мамы или нанятых ею охранников. После года дистанционного обучения Шульгину было решено определить в одну из московских школ. Но послабление контроля было не полным — охранник продолжал сопровождать подростка и следить, чтобы Анна не делала глупостей.