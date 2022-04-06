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1 час назад

«Пьяницы и наркоманы»: переехавшая в Испанию Лазарева оскорбила россиян

Елена Прошина

Татьяна Лазарева уничижительно высказалась о россиянах после своего заявления о том, что не собирается возвращаться в Россию. Как сообщает Teleprogramma.pro, ведущая оскорбила телезрителей и жителей деревень.

«Пьяницы и наркоманы»: Лазарева оскорбила россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально Лазарева находилась в Киеве, однако в конце марта перебралась в Испанию, откуда заявила, что не собирается возвращаться в РФ. Кроме того, артистка прошлась по своим соотечественникам. В своих соцсетях она рассказала, что пребывает «в ярости от нищеты», после того как посетила множество российских сел. По мнению звезды, в провинции живут «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

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Однако больше всего от знаменитости досталось телезрителям, которые годами давали ей заработок.

«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — сказала Лазарева.

Отметим, что в России у артистки осталась дочь Соня, которая не собирается переезжать вслед за матерью и сейчас остается на Родине.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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