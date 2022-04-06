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27 минут назад

Бузова на видео исполнила танец на пилоне

Александр Кузьмин

Телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала на пилоне. Соответствующее видео 36-летняя российская знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале.

«Зачем мне пилон? Во-первых, во время занятий, ты реально отключаешь мозг (как и во время спорта) для меня спорт в любом проявлении – это самый лучший Антистресс. Во-вторых, развивается пластика тела, и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу!» – подписала публикацию телезвезда.

Бузова также пояснила, что пилон ей нужен для одного из номеров ее шоу.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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