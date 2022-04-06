«Зачем мне пилон? Во-первых, во время занятий, ты реально отключаешь мозг (как и во время спорта) для меня спорт в любом проявлении – это самый лучший Антистресс. Во-вторых, развивается пластика тела, и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу!» – подписала публикацию телезвезда.