Телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала на пилоне. Соответствующее видео 36-летняя российская знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале.
«Зачем мне пилон? Во-первых, во время занятий, ты реально отключаешь мозг (как и во время спорта) для меня спорт в любом проявлении – это самый лучший Антистресс. Во-вторых, развивается пластика тела, и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу!» – подписала публикацию телезвезда.
Бузова также пояснила, что пилон ей нужен для одного из номеров ее шоу.