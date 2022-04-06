Жену Бондарчука заметили с Чубайсом в ресторане Стамбула

«Прямо сейчас в стамбульском ресторане Isola заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно», - говорится в сообщении.

На фото компания сидит за одним столом и, похоже, что-то бурно обсуждает. Федора Бондарчука на снимке нет.

Напомним, информация о том, что Анатолий Чубайс уехал в Турцию, появилась еще 2 недели назад. Экс-глава «Роснано» был замечен около одного из банкоматов, где он снимал наличные. Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития.