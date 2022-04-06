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43 минуты назад

Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Прилучным

Елена Прошина

Актриса и блогер Агата Муцениеце прокомментировала слухи о ее воссоединении с экс-супругом и звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным фразой «мы молодцы», сообщает «Пятый канал».

Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Прилучным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда: два родителя общаются всегда. Если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, кем мы и являемся — мы молодцы!» — подчеркнула знаменитость.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Ходили слухи, что причиной громкого расставания стал роман актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Она якобы увела Прилучного из семьи, после чего актер неоднократно получал в свой адрес колкости от Муцениеце.

В последнее время отношения между молодыми людьми заметно потеплели. Так, они вместе провели отпуск в Дубае и стали чаще вдвоем появляться на публике.

Ранее Муцениеце пожаловалась на дебош Прилучного, с которым она проживала вместе в период самоизоляции. По ее словам, он запил во время вынужденного домоседства, начал в пьяном виде заниматься рукоприкладством и пугать детей неадекватным поведением.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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