Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Прилучным

Актриса и блогер Агата Муцениеце прокомментировала слухи о ее воссоединении с экс-супругом и звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным фразой «мы молодцы», сообщает «Пятый канал».

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«Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда: два родителя общаются всегда. Если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, кем мы и являемся — мы молодцы!» — подчеркнула знаменитость.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Ходили слухи, что причиной громкого расставания стал роман актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Она якобы увела Прилучного из семьи, после чего актер неоднократно получал в свой адрес колкости от Муцениеце.

В последнее время отношения между молодыми людьми заметно потеплели. Так, они вместе провели отпуск в Дубае и стали чаще вдвоем появляться на публике.