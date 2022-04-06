Сбежавших из России звезд предложили наказать

Писатель Юрий Поляков, который известен россиянам по бестселлерам «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», жестко высказался о знаменитостях, которые покинули Россию из-за событий на Украине.
«Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ», – цитирует Полякова Teleprogramma.
Напомним, за последний месяц страну покинули многие знаменитости. Среди них певица Алла Пугачева с супругом юмористом Максимом Галкиным, ведущие Ксения Собчак и Анфиса Чехова, актер Эммануил Виторган, певицы Вера Брежнева и Нюша, рэпер Элджей, певцы Валерий Леонтьев и Григорий Лепс, а также многие другие знаменитости.
Ранее «ФедералПресс» писал, сбежавший в Израиль Галкин решил подзаработать.