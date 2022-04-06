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1 час назад

Сбежавших из России звезд предложили наказать

РИА "ФедералПресс"

Писатель Юрий Поляков, который известен россиянам по бестселлерам «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», жестко высказался о знаменитостях, которые покинули Россию из-за событий на Украине.

Сбежавших из России звезд предложили наказать
Фото: ТАССТАСС

«Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ», – цитирует Полякова Teleprogramma.

Галкину пророчат успешную карьеру в Израиле

Напомним, за последний месяц страну покинули многие знаменитости. Среди них певица Алла Пугачева с супругом юмористом Максимом Галкиным, ведущие Ксения Собчак и Анфиса Чехова, актер Эммануил Виторган, певицы Вера Брежнева и Нюша, рэпер Элджей, певцы Валерий Леонтьев и Григорий Лепс, а также многие другие знаменитости.

Ранее «ФедералПресс» писал, сбежавший в Израиль Галкин решил подзаработать.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Валерий Леонтьев,Эммануил Виторган,Вера Брежнева,Юрий Поляков,Григорий Лепс,Алла Пугачева,Анфиса Чехова,Ксения Собчак,
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