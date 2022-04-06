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1 час назад

Прилепин ответил Макаревичу на оскорбление критиков уехавших из России звезд

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Писатель Захар Прилепин ответил на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, выступившего в защиту уехавших из России звезд.

Макаревич обозвал россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макаревич оскорбил тех, кто критикует Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Земфиру и других артистов, покинувших Россию на фоне событий на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.

Прилепин в своем Telegram-канале ответил, что все звезды вернутся обратно в Россию и будут вновь собирать свои залы.

«Конечно, и они в чем-то Россия (и такая Россия была здесь всегда, чего уж), и мы. И, конечно же, и Земфира, и Чулпан, и Алла Галкина вернутся в Россию, и будут, как и прежде, собирать свои залы. Никто им въезд не запретит», – написал Прилепин.

По его словам, есть проблема только в одном у Андрея Вадимовича. У него есть «настоящая Россия» (они) и есть другая – мы.

«И вот эта психология барина, помещика, душевладельца – она все время в нем (в них) кипит», – отметил Прилепин, добавив, что ему «хочется пороть, наказывать, даже головы рубить иногда, возможности нет. Обидно же».

Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.

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