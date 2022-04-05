Рената Литвинова попала в больницу

Актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию из больницы в Бельгии. На снимке она сидит на кушетке, одетая в зеленый больничный халат, и держит в руке чашку кофе.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сегодня. В окне — солнце», — подписала фото Литвинова.

Многие поклонники оказались всерьез обеспокоены состоянием здоровья актрисы. Однако также они высказали предположения, что Литвинова просто решилась на пластическую операцию. При этом, по мнению большинства пользователей, актриса выглядит превосходно даже без макияжа и укладки.

Напомним, что еще в конце февраля Литвинова вместе с Земфирой покинули Россию и отправились во Францию. На фоне этого в сторону актрисы и певицы полилось большое количество хейта, на который они никак отвечать не стали, как и комментировать свой отъезд. Однако позже стало известно, что Литвинова переместилась в Бельгию, где живет ее 20-летняя дочь Ульяна.