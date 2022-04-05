Виктория Боня разрезала сумку Chanel в знак протеста против политики бренда в отношении клиентов из России.
Экс-участница «Дома-2» присоединилась к флешмобу российских модниц в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и разрезала ножницами сумку Chanel.
«Почему мы должны уважать дом Chanel, если они не уважают своих клиентов», - заявила Виктория и призвала всех «не молчать, когда над нами смеются и выказывают свое неуважение».
Ранее российские клиентки Chanel рассказали в соцсетях, что в бутиках модного дома в Дубае и Париже их попросили подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории России.
В компании объяснили, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». Эти ограничения касаются любых изделий, относящихся к сегменту роскоши, стоимость которых превышает 300 евро.