Виктория Боня разрезала сумку Chanel в знак протеста против политики бренда в отношении клиентов из России.

Экс-участница «Дома-2» присоединилась к флешмобу российских модниц в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и разрезала ножницами сумку Chanel.

«Почему мы должны уважать дом Chanel, если они не уважают своих клиентов», - заявила Виктория и призвала всех «не молчать, когда над нами смеются и выказывают свое неуважение».

Ранее российские клиентки Chanel рассказали в соцсетях, что в бутиках модного дома в Дубае и Париже их попросили подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории России.