Раскрыт размер гонораров Поргиной в театре

Директор с расширенными полномочиями Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер проговорился о доходах актрисы Людмилы Поргиной. Он заявил, что артистка зарабатывает в разы больше, чем ее коллеги.
Поргина часто жалуется на то, что ей достаются лишь роли в массовке в спектаклях «Ленкома». Однако Варшавер заявил, что каждый выход на сцену актрисе хорошо оплачивают. Поэтому артистка может не жаловаться на низкий доход.
«Директор платит ей 53 тысячи рублей только оклад. В других театрах народный артист получает 28 тысяч. В «Ленкоме» она в массовке еще отдельно будет получать денежки. Несколько тысяч за каждый выход на сцену. Она участвует в шести спектаклях», — заявил директор «Ленкома» в беседе с Teleprogramma.pro.
Также Варшавер добавил, что последнее время Поргина сильно обленилась. Артистка только путешествует по странам и постоянно жалуется.