Раскрыт размер гонораров Поргиной в театре

«Директор платит ей 53 тысячи рублей только оклад. В других театрах народный артист получает 28 тысяч. В «Ленкоме» она в массовке еще отдельно будет получать денежки. Несколько тысяч за каждый выход на сцену. Она участвует в шести спектаклях», — заявил директор «Ленкома» в беседе с Teleprogramma.pro.