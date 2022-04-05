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9 минут назад

Директор «Ленкома» Варшавер назвал размер гонораров Поргиной в театре

Слово и Дело

Директор с расширенными полномочиями Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер проговорился о доходах актрисы Людмилы Поргиной. Он заявил, что артистка зарабатывает в разы больше, чем ее коллеги.

Раскрыт размер гонораров Поргиной в театре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поргина часто жалуется на то, что ей достаются лишь роли в массовке в спектаклях «Ленкома». Однако Варшавер заявил, что каждый выход на сцену актрисе хорошо оплачивают. Поэтому артистка может не жаловаться на низкий доход.

«Директор платит ей 53 тысячи рублей только оклад. В других театрах народный артист получает 28 тысяч. В «Ленкоме» она в массовке еще отдельно будет получать денежки. Несколько тысяч за каждый выход на сцену. Она участвует в шести спектаклях», — заявил директор «Ленкома» в беседе с Teleprogramma.pro.

Также Варшавер добавил, что последнее время Поргина сильно обленилась. Артистка только путешествует по странам и постоянно жалуется.

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