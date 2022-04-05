Игорь Матвиенко высказался об «украденной» песне Бейонсе

По Сети уже несколько недель ходит новость, что американская певица Бейонсе украла мотив песни «Любэ». Якобы ее трек Be Аlive очень похож на «Ты неси меня, река». «Федеральное Агентство Новостей» опубликовало мнение Игоря Матвиенко.