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1 час назад

Автор хита «Любэ» высказался об «украденной» песне Бейонсе

РИА "ФедералПресс"

По Сети уже несколько недель ходит новость, что американская певица Бейонсе украла мотив песни «Любэ». Якобы ее трек Be Аlive очень похож на «Ты неси меня, река». «Федеральное Агентство Новостей» опубликовало мнение Игоря Матвиенко.

Игорь Матвиенко высказался об «украденной» песне Бейонсе
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«Вообще никаких претензий нет, меня это радует. Пусть заимствует, цитирует, пусть берут. Я буду очень рад», – говорит артист.

У «Лэбэ» нет претензий к Бейонсе. Матвиенко, наоборот, даже рад, если артистка действительно вдохновилась старым хитом.

Be Аlive стала саундтреком к новому фильму с Уиллом Смитом «Король Ричард».

Шоу-бизнес,Игорь Матвиенко,Уилл Смит,
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