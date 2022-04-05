Игорь Матвиенко высказался об «украденной» песне Бейонсе

По Сети уже несколько недель ходит новость, что американская певица Бейонсе украла мотив песни «Любэ». Якобы ее трек Be Аlive очень похож на «Ты неси меня, река». «Федеральное Агентство Новостей» опубликовало мнение Игоря Матвиенко.
«Вообще никаких претензий нет, меня это радует. Пусть заимствует, цитирует, пусть берут. Я буду очень рад», – говорит артист.
У «Лэбэ» нет претензий к Бейонсе. Матвиенко, наоборот, даже рад, если артистка действительно вдохновилась старым хитом.
Be Аlive стала саундтреком к новому фильму с Уиллом Смитом «Король Ричард».