Анфиса Чехова отдала сына в школу на Бали

Телеведущая Анфиса Чехова , которая в настоящий момент находится на Бали , определила сына Соломона в местную школу, чтобы он не отстал от программы.

Звезда уверяет, что планирует пробыть на острове три месяца. В соцсетях она рассказала, что в учебном заведении учатся и другие русские дети, однако преподаватели общаются по-английски. Чехова уверена, что это позволит Соломону подтянуть иностранный язык. По ее словам, мальчику предстоит заниматься ментальной арифметикой, математикой, скорочтением, а также футболом, плаванием и йогой, а также осваивать индонезийский язык. Телеведущая посетовала лишь на то, что добираться до школы ему придется 50 минут.