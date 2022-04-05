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1 час назад

Анфиса Чехова отдала сына в школу на Бали

Вечерняя Москва

Телеведущая Анфиса Чехова, которая в настоящий момент находится на Бали, определила сына Соломона в местную школу, чтобы он не отстал от программы.

Анфиса Чехова отдала сына в школу на Бали
Фото: Youtube Youtube

Звезда уверяет, что планирует пробыть на острове три месяца. В соцсетях она рассказала, что в учебном заведении учатся и другие русские дети, однако преподаватели общаются по-английски. Чехова уверена, что это позволит Соломону подтянуть иностранный язык. По ее словам, мальчику предстоит заниматься ментальной арифметикой, математикой, скорочтением, а также футболом, плаванием и йогой, а также осваивать индонезийский язык. Телеведущая посетовала лишь на то, что добираться до школы ему придется 50 минут.

— Сегодня Соломон пошел в балийскую школу. Ехать до нее, правда, долго от нас. 50 минут из-за пробок! — посетовала телеведущая.

Она призналась, что жизнь на острове позволяет ей отвлечься от переживаний из-за политических событий.

— Всех все равно объединяет одно — мы сидим и смотрим на красивейший закат, и в душе каждого из нас он рождает восторженные чувства! Потому что нет ничего прекраснее природы, в которую не вмешивается человек со своими правилами, жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью, безразличием, малодушием и бессердечностью, — цитирует Чехову Пятый канал.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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