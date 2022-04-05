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1 час назад

Беременная Регина Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка

Passion.ru

В Сети идут жаркие споры по поводу пола будущего малыша Регины Тодоренко и Влада Топалова. Недавно звезда намекнула фанатам, кто же вот-вот появится на свет.

Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Телеведущая находится на последних сроках беременности. Она должна родить уже в апреле этого года. Слухи о скором пополнении в звездной семье появились еще в начале 2022 года. Интересное положение Регина скрывала довольно долго, но в конечном итоге подтвердила информацию, чем обрадовала поклонников. К слову, призналась она в этом тоже во время шоу.

Недавно в одном из выпусков передачи «Маска» Регина Тодоренко впечатлилась песней одного из участников. После выступления Мухомора она вдруг сказала:

«Хочу отметить, как потрясающе исполнена песня. Так по-актерски, так театрально, с таким вдохновением. Вы одарили вот этими вашими магическими вибрациями, феромонами всех женщин сейчас. Я уже думаю, что у меня там в животе, наверное, тоже девочка».

Напомним, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова уже есть один ребенок. В 2018 году звезда подарила супругу сына Михаила

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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