Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка

В Сети идут жаркие споры по поводу пола будущего малыша Регины Тодоренко и Влада Топалова. Недавно звезда намекнула фанатам, кто же вот-вот появится на свет.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Телеведущая находится на последних сроках беременности. Она должна родить уже в апреле этого года. Слухи о скором пополнении в звездной семье появились еще в начале 2022 года. Интересное положение Регина скрывала довольно долго, но в конечном итоге подтвердила информацию, чем обрадовала поклонников. К слову, призналась она в этом тоже во время шоу.

Недавно в одном из выпусков передачи «Маска» Регина Тодоренко впечатлилась песней одного из участников. После выступления Мухомора она вдруг сказала:

«Хочу отметить, как потрясающе исполнена песня. Так по-актерски, так театрально, с таким вдохновением. Вы одарили вот этими вашими магическими вибрациями, феромонами всех женщин сейчас. Я уже думаю, что у меня там в животе, наверное, тоже девочка».