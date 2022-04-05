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1 час назад

Юлия Савичева рассказала о борьбе с опасной болезнью

Vse42.ru

Российская исполнительница Юлия Савичева призналась, что вынуждена наблюдаться у специалистов в связи с нередким, но опасным недугом.

Савичева призналась, что заразилась коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка Юлия Савичева призналась, что заразилась коронавирусом и опасается тяжелых последствий. Дело в том, что исполнительнице хита "Москва-Владивосток" уже приходилось сталкиваться с инфекцией, причем это уже четвертый раз.

– Это мой третий штамм и четвертый раз... Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела, – раскрыла подробности Юлия Савичева, цитирует ее новостной сайт "Дни.ру".

Артистка выразила надежду, что болезнь не затянется на долго, так как пока она вынуждена обращаться и проходить наблюдение у специалистов.

Поклонники Савичевой пожелали звезде скорее встать на ноги и даже поделились с кумиром полезными советами по поддержке иммунитета.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,
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