Уилл Смит продолжает терять роли после скандала на «Оскаре». Не так давно Sony Pictures приостановила съемки фильма «Плохие парни 4», в которых актер исполняет одну из главных ролей. Скандал на церемонии вручения «Оскара» начинает дорого обходиться Уиллу Смиту.

Напомним, тогда актер ударил ведущего Криса Рока за неудачную шутку о его жене. Вскоре после этого Sony Pictures заявила о приостановке съемок четвертой части «Плохих парней», в которой, как и в трех предыдущих Смит исполнял одну из ведущих ролей. Но, как выяснилось, это было только начало. Следом Netflix объявил, что не будет снимать криминальную драму Fast and Loose с Уиллом Смитом.