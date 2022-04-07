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1 час назад

Уилл Смит продолжает терять роли после скандала на «Оскаре»

Inc-Newsиещё 4

Уилл Смит продолжает терять роли после скандала на «Оскаре». Не так давно Sony Pictures приостановила съемки фильма «Плохие парни 4», в которых актер исполняет одну из главных ролей. Скандал на церемонии вручения «Оскара» начинает дорого обходиться Уиллу Смиту.

Уилл Смит продолжает терять роли после скандала на «Оскаре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, тогда актер ударил ведущего Криса Рока за неудачную шутку о его жене. Вскоре после этого Sony Pictures заявила о приостановке съемок четвертой части «Плохих парней», в которой, как и в трех предыдущих Смит исполнял одну из ведущих ролей. Но, как выяснилось, это было только начало. Следом Netflix объявил, что не будет снимать криминальную драму Fast and Loose с Уиллом Смитом.

И почти тут же Стриминговый сервис Apple TV+ засомневался в необходимости съемок давно запланированного биографического фильма о Смите, назвав эту затею слишком «рискованной».

Шоу-бизнес,Уилл Смит,Netflix,Apple,
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