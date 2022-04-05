Волочкова подала встречный иск на соседку

— Это полный абсурд, театр абсурда, бред какой-то! Соседи находятся в агонии просто, не понимаю, что им делать, и ничего более глупого не нашли, кроме как обратиться суд, чтобы он мне запретил обнаженной ходить по собственному участку. Нет, я это, конечно, делаю: в полотенце дохожу до своей купели из русской бани. У этих вообще кишка тонка окунуться в ледяную воду, а вот для меня это образ жизни. Судя по тому, что обо мне пишут в интернете и показывают, на моем участке уже живет вся страна. Люди добрые, а что я сделала?