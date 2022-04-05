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2 часа назад

Анастасия Волочкова: «Могу и голой выйти, потому что я морж»

WomanHit.ruиещё 1

Персону Анастасии Волочковой вот уже который день активно обсуждают поклонники в свете последних событий в ее жизни. На сей раз причиной стала весьма пикантная ситуация. Волочковой хотят запретить… справлять нужду на своем участке и ходить обнаженной. Бывшая участница группы «Стрелки» Екатерина Любомская подала в суд, чтобы запретить балерине это делать. WomanHit.ru попытался выяснить у самой артистки, что она думает по этому поводу.

Волочкова подала встречный иск на соседку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Анастасия, все только и обсуждают сейчас столь необычный иск. Вы как ко всему этому относитесь?

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— Это полный абсурд, театр абсурда, бред какой-то! Соседи находятся в агонии просто, не понимаю, что им делать, и ничего более глупого не нашли, кроме как обратиться суд, чтобы он мне запретил обнаженной ходить по собственному участку. Нет, я это, конечно, делаю: в полотенце дохожу до своей купели из русской бани. У этих вообще кишка тонка окунуться в ледяную воду, а вот для меня это образ жизни. Судя по тому, что обо мне пишут в интернете и показывают, на моем участке уже живет вся страна. Люди добрые, а что я сделала?

— Знаю, что не только они на вас подали в суд, но и вы написали на них заявление в правоохранительные органы. Что же послужило причиной?

— У меня по периметру участка высокие туи по пять метров, увидеть меня практически невозможно. Но они залезли на мою частную территорию со своими телефонами и сфотографировали меня на моем же участке, писающей под мою елочку. Поэтому я подала заявление в правоохранительные органы: прокуратуру и следственный комитет. На них завели уголовное дело по статье 137 «вторжение в личную жизнь». Вот почему соседи теперь пытаются обыграть ситуацию, потому что им же стыдно признаться, что они уголовники. У меня по периметру моего участка стоят еще 20 камер — меры безопасности. Но они просто как крысы подглядывали и, возможно, ожидали, что я голая побегу в свою купель.

— Ну а если вдруг запретят ходить без одежды по участку?

— Мне интересно, а как будет вообще осуществляться проверка моих действий? Может, будут квадрокоптер над моим участком устанавливать? Мне хочется спросить: а вам всем не все равно, что я делаю на своем участке? Это моя частная территория. Я считаю, что вообще не должна ни перед кем оправдываться. Могу и голой выйти, потому что я морж, из Северной столицы: мне ни холод, ни мороз не страшны!

Кстати, согласно информации WomanHit.ru, в поданном иске речь идет только о той части территории, принадлежащей Волочковой, которая просматривается с соседнего участка и с ним граничит. Поскольку сей факт якобы нарушает права соседей. На суд, который состоится 8 апреля, Анастасия планирует приехать. В этот же день состоится заседание и по делу Большого театра, с которым балерина также выясняет давние отношения.

Шоу-бизнес,Следственный комитет,
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