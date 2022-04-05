Против Моргенштерна возбудили новое дело

Полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее в интернете трех видеоклипах на его песни. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах, дело уже передано на рассмотрение в суд.

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Как отметили в полиции, пропаганда и незаконная реклама наркотических средств подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета.

«Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Объяснения и замечания по протоколу не поступили, дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения», — подчеркнул источник.

Напомним, что летом 2021 года суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и Family.