Против Моргенштерна возбудили новое дело

Полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее в интернете трех видеоклипах на его песни. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах, дело уже передано на рассмотрение в суд.
Как отметили в полиции, пропаганда и незаконная реклама наркотических средств подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета.
«Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Объяснения и замечания по протоколу не поступили, дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения», — подчеркнул источник.
Напомним, что летом 2021 года суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и Family.
После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, рэпер вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву и уехали в Минск. Директор артиста тогда объяснил его решение выступлением на частной вечеринке. Однако, после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай, где приобрел недвижимость.