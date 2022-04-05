В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
56 минут назад

Директор «Ленкома» возмутился тринадцатой зарплатой дочери Захарова

Елена Прошина

Директор «Ленкома» Марк Варшавер проговорился о большой тринадцатой зарплате, которую получила дочь умершего худрука Марка Захарова Александра. Также он пожаловался Teleprogramma.pro на поведение актрисы.

"Ведет себя безобразно": Варшавер о дочери Захарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она нахальная, некрасивая дама. Ведет себя безобразно, недостойно. Приходит в театр и по-хамски разговаривает с людьми. Со многими не здоровается. А наши артисты ценят директора. В декабре Александра Марковна получила большие деньги — тринадцатую зарплату. Это заплатил ей театр», — заявил Варшавер.

Директор также ответил, что у Захаровой сегодня в театре четыре главные роли. Ранее актриса заявляла, что Варшавер отнял у нее работу.

Варшавер перевел Поргину на полставки

«Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, то значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется. Думает, что является какой-то ценностью для театра. К сожалению, уже нет. Есть другие чудные и талантливые артисты, которые являются звездами «Ленкома», — отметил директор.

Напомним, что ранее Александра Захарова не раз негативно высказывалась в адрес Марка Варшавера. Она, в частности, отмечала, что директор лишает ее работы.

Шоу-бизнес,Александра Захарова,Марк Захаров,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители