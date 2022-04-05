"Ведет себя безобразно": Варшавер о дочери Захарова

«Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, то значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется. Думает, что является какой-то ценностью для театра. К сожалению, уже нет. Есть другие чудные и талантливые артисты, которые являются звездами «Ленкома», — отметил директор.