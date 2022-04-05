"Ведет себя безобразно": Варшавер о дочери Захарова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер проговорился о большой тринадцатой зарплате, которую получила дочь умершего худрука Марка Захарова Александра. Также он пожаловался Teleprogramma.pro на поведение актрисы.
«Она нахальная, некрасивая дама. Ведет себя безобразно, недостойно. Приходит в театр и по-хамски разговаривает с людьми. Со многими не здоровается. А наши артисты ценят директора. В декабре Александра Марковна получила большие деньги — тринадцатую зарплату. Это заплатил ей театр», — заявил Варшавер.
Директор также ответил, что у Захаровой сегодня в театре четыре главные роли. Ранее актриса заявляла, что Варшавер отнял у нее работу.
«Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, то значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется. Думает, что является какой-то ценностью для театра. К сожалению, уже нет. Есть другие чудные и талантливые артисты, которые являются звездами «Ленкома», — отметил директор.
Напомним, что ранее Александра Захарова не раз негативно высказывалась в адрес Марка Варшавера. Она, в частности, отмечала, что директор лишает ее работы.