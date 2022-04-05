Бруклин Бекхэм подписал брачный договор с будущей женой

Старший из сыновей Дэвида и Виктории Бекхэмов 23-летний Бруклин решил связать свою жизнь с 27-летней возлюбленной Николой Пельтц. Приготовления в пышному торжеству идут полным ходом, а пресса активно освещает каждый шаг будущих супругов.

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Так, The Sun, сообщило, что Бруклин и Никола подписали брачный договор, призванный обезопасить семейные капиталы обеих сторон. Впрочем, на юридических формальностях с большей долей вероятности настояла семья невесты, ведь состояние родителей Николы в три с лишним раза превышает суммы на счетах Бекхэмов — 1.2 миллиарда фунтов против примерно 380 миллионов фунтов, как подсчитали таблоиды.

Также сообщается, что новость о заключении договора не стала неожиданностью ни для кого. Из-за молодости влюбленных их родители решили сразу же исключить любые возможные финансовые потери, которые вовсе не исключены. В конце концов, знаменитости так часто женятся и разводятся, а Бруклин не раз менял избранниц, что опасения родных пары вполне обоснованы.