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1 час назад

На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков

Lenta.ruиещё 11

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено новое административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На Моргенштерна снова возбудили дело
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что артиста обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в видеоклипах. Дело передано в суд.

В феврале уже сообщалось о новом административном деле о пропаганде наркотиков, заведенном в отношении Моргенштерна. Подробности дела не раскрывались.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Летом того же года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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