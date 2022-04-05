К чему Ани Лорак привела дружба с Киркоровым

После 24 февраля Ани Лорак не ждут ни на российской сцене, ни на украинской. В родных Черновцах даже выкорчевали именную звезду певицы на Аллее Славы. Почему все забыли о таланте исполнительницы и кто помог ей заработать миллионы в России?

Фото: Legion-media Legion-media

Каролина Куек (настоящее имя певицы) вместе с двумя братьями росла в интернате. Многодетная мать отдала детей в госучреждение из-за сложной жизненной ситуации. Голосистую девочку заметили и стали отправлять на местные фестивали.

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Выступала Каролина успешно, и в начале 90-х на одном из конкурсов ее заметил продюсер Юрий Фалеса. Он разглядел в 14-летней девочке талант и активно занялся ее продвижением. Когда исполнительница подросла, наставник, который был старше нее на 17 лет, ушел из семьи к своей подопечной.

За десятилетия Каролина Куек стала настоящей звездой украинской сцены. Однако отношения с Фалесой постепенно сошли на нет и певица под звучным псевдонимом Ани Лорак отправилась штурмовать российский шоу-бизнес.

Знаменитость прекрасно понимала, что и тут ей не обойтись без покровительства влиятельных и небедных мужчин. С Лорак стали сотрудничать Филипп Киркоров и Константин Меладзе. Первый «раскручивал» Ани ради «Евровидения», второй - написал хит для нее и брата Валерия.

В 2008 году Ани Лорак заняла второе место на «Евровидении», уступив конкурсанту от России Диме Билану. Дружба с Киркоровым продолжилась. Однако за много лет Филипп Бедросович так и не смог «слепить» из Лорак независимую звезду мирового масштаба. Настоящего шлягера певица не обрела, да и фанаты по ней теперь не слишком горюют.

"Ани не полюбили в России. Вы можете вспомнить хоть один ее хит? Нет? Наши заказчики не могли. С 2008 года мы не можем вспомнить, чтобы хоть раз Лорак на какое-то событие позвали. <...> Ани в России не знают, Прохор Шаляпин и то популярнее. Ее узнают лишь по знакомству с Филиппом Киркоровым", - заявили в одном из российских концертных агентств, которое когда-то сотрудничало с Лорак.

По словам бывших коллег, под крылом Филиппа Ани пригрелась определенно зря. Король поп-сцены «раскручивал» многих молодых исполнителей, но почти все его проекты в итоге вылетели в трубу и быстро забылись.

"А у Ани была такая концепция, насколько нам известно - находить состоятельных мужчин и подбивать их на проекты шоу-бизнеса. Потом Лорак вела спонсоров к Киркорову. В паре они очаровывали толстосумов, и предприниматели вкладывались в эти проекты", - раскрыли тайну представители агентства.

Шоу певицы стоили бизнесменам примерно по шесть миллионов долларов, но никогда не окупались. Ани Лорак выходила на сцену, исполняла несколько своих композиций, а потом начинала петь каверы. Такого российский зритель не приемлет, считают специалисты.

Грандиозные «Каролина» и «Дива», которые проходили в столицах, доходов не приносили. Слишком дорого обходилась реклама и аренда помещений. А в регионах Лорак так и не оценили по достоинству - на корпоративы не звали, о выступлениях отзывались чаще негативно.