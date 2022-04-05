Дима Билан сообщил своим поклонникам о переносе концертов в Израиле. Об этом российский певец рассказал в размещенном в его Telegram-канале ролике. Как уточнил исполнитель хита «Невозможное возможно», он восстанавливается после операции.
«Уважаемые, дорогие, горячо любимые мои слушатели! Я очень жду встречи с вами. Но пока не могу вовремя восстановиться после операции, и поэтому ранее запланированные концерты в Израиле в апреле переносятся на, внимание, 19 мая – Хайфа, 20 мая – Тель-Авив», – заявил Билан.
Ранее Билан сообщил о своей выписке из больницы, где несколько недель назад ему провели серьезную операцию.