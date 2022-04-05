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1 час назад

Билан сообщил на видео о переносе концертов в Израиле

Александр Кузьмин

Дима Билан сообщил своим поклонникам о переносе концертов в Израиле. Об этом российский певец рассказал в размещенном в его Telegram-канале ролике. Как уточнил исполнитель хита «Невозможное возможно», он восстанавливается после операции.

«Уважаемые, дорогие, горячо любимые мои слушатели! Я очень жду встречи с вами. Но пока не могу вовремя восстановиться после операции, и поэтому ранее запланированные концерты в Израиле в апреле переносятся на, внимание, 19 мая – Хайфа, 20 мая – Тель-Авив», – заявил Билан.

Ранее Билан сообщил о своей выписке из больницы, где несколько недель назад ему провели серьезную операцию.

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