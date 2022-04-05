«Уважаемые, дорогие, горячо любимые мои слушатели! Я очень жду встречи с вами. Но пока не могу вовремя восстановиться после операции, и поэтому ранее запланированные концерты в Израиле в апреле переносятся на, внимание, 19 мая – Хайфа, 20 мая – Тель-Авив», – заявил Билан.