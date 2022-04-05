Принц Чарльз разозлился на сына за украденное внимание

Кажется, что в британской короне назревает новый скандал, ведь чем ближе власть, тем сильнее накаляются страсти. Внимание СМИ не поделили принцы Уильям и Чарльз. Оказалось, что Уэльский недоволен тем, что сын и невестка лишили его личной минуты славы. Дело в том, что королевские туры обычно планируются так, чтобы визиты представителей монаршей семьи не совпадали, и СМИ целиком и полностью осветили путешествие конкретных королевских особ. Однако случилось так, что тур герцогов Кембриджских по странам Карибского бассейна совпал с поездкой принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в Ирландию.
«Ирландия — это один из важных стратегических объектов для Великобритании, поэтому Уэльский переживал, что в королевском дневнике совпали два важных тура», — сообщил источник.
Безусловно, поездка принца Уильяма и Кейт Миддлтон затмила путешествие принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Интереса добавили и новости о протестах, которые проходили на Ямайке и в Белизе, из-за чего Кембриджские столкнулись с небольшими трудностями. Хотя некоторые эксперты придерживаются мнения, что Уэльский попросту всегда уезжает в Ирландию в это время, поэтому никаких проблем между отцом и сыном не возникало.
К слову, многие специалисты заявили, что с поездкой на Карибы лучше всего справились именно принц Гарри и Меган Маркл. Кроме того, местные жители и активисты тропических регионов также говорили о том, что предпочли бы видеть у себя в гостях Сассекских нежели Кембриджских. Эту идею поддержали и ямайский политик Лиза Ханна и журналист Тони Парсонс. Несмотря на то, что многие считают, что именно благодаря принцу Уильяму монархия сделала шаг к своей модернизации, бунтующие называли представителей британской короны «глухими» к проблемам местных жителей. Также Кембриджским досталось за то, что они следовали многовековым традициям, которые активисты считают пережитком древней истории. По окончании тура герцог лично обратился к государствам с заявлением о том, что Королевство поймёт любое решение, которое примут эти страны. Принц Уильям доверил право выбора народу и фактически отказался от статуса будущего главы Содружества.