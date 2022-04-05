Принц Чарльз разозлился на сына за украденное внимание

Кажется, что в британской короне назревает новый скандал, ведь чем ближе власть, тем сильнее накаляются страсти. Внимание СМИ не поделили принцы Уильям и Чарльз. Оказалось, что Уэльский недоволен тем, что сын и невестка лишили его личной минуты славы. Дело в том, что королевские туры обычно планируются так, чтобы визиты представителей монаршей семьи не совпадали, и СМИ целиком и полностью осветили путешествие конкретных королевских особ. Однако случилось так, что тур герцогов Кембриджских по странам Карибского бассейна совпал с поездкой принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в Ирландию.

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«Ирландия — это один из важных стратегических объектов для Великобритании, поэтому Уэльский переживал, что в королевском дневнике совпали два важных тура», — сообщил источник.

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Безусловно, поездка принца Уильяма и Кейт Миддлтон затмила путешествие принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Интереса добавили и новости о протестах, которые проходили на Ямайке и в Белизе, из-за чего Кембриджские столкнулись с небольшими трудностями. Хотя некоторые эксперты придерживаются мнения, что Уэльский попросту всегда уезжает в Ирландию в это время, поэтому никаких проблем между отцом и сыном не возникало.